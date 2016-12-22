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На Украине обвиняемому в госизмене журналисту продлили арест
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На Украине обвиняемому в госизмене журналисту продлили арест
Общество, 21:21
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На Украине обвиняемому в госизмене журналисту продлили арест

На Украине суд продлил арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за публикации в СМИ. Об этом адвокат журналиста Андрей Гожий рассказал «РИА Новости».

«Суд принял решение продлить арест на 60 дней», — заявил Гожий.

Журналист Василий Муравицкий, был задержан в Житомире 2 августа сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). 3 августа журналиста арестовали на срок до двух месяцев по подозрению в госизмене. По мнению следствия, он занимался «распространением информации», направленной на манипулирование общественным мнением и разжигание национальной розни. Кроме того, на Украине его подозревают в сборе средств для самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. ​

В российском МИДе раскритиковали действия Украины, назвав задержание «пропагандой агрессора». Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве сочли обвинения информационной «зачисткой».

Василий Муравицкий работал в изданиях «Украина.ру» и «Новая волна».

Теги: Украина , журналист , госизмена , Василий Муравицкий
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