В Латвии предложили не считать участниками Второй мировой сотрудников КГБ

Сейм Латвии одобрил во втором чтении законопроект о лишении статуса участника Второй мировой войны сотрудников КГБ СССР и КГБ Латвийской Советской Социалистической Республики. Об этом сообщает BaltNews. Исключение будет сделано только для сотрудников их финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений.

Законопроект был предложен комиссией сейма по правам человека и общественным делам. Отмечается, что сделано это, чтобы признать и оценить заслуги граждан Латвии, которые во время войны в составе регулярных военных частей других государств участвовали в борьбе против вооруженных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников.

Согласно документу, участниками Второй мировой войны признаются лица, являвшиеся гражданами Латвии 17 июня 1940 года, и постоянные жители страны, легально въехавшие до этой даты. Им предлагается выдать соответствующее свидетельство и памятный нагрудный знак.

Кроме того, законопроект позволит местным властями в рамках своих бюджетов выделять участникам Второй мировой пособия, льготы по уплате муниципальных пошлин или в получении услуг.

Статус участников войны предлагается не давать членам Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности Третьего рейха, а также лицам, осужденным за преступления против человечества и аналогичные преступления.

Кроме того, в документе прописано, что Латвия не несет юридической ответственности за «деяния оккупационных сил» и как оккупированное государство не принимала участие в военных действиях во время Второй мировой войны.

Законопроект еще должен быть рассмотрен в третьем, окончательном чтении.