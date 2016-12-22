Бастрыкин предложил строже наказывать за задержки зарплаты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание по статье о задержке зарплаты с трех до четырех лет лишения свободы. Как сообщает ТАСС, речь идет о ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

«Это изменит категорию преступления и даст возможность осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений», — заявил Бастрыкин во время оперативного совещания.

При этом было предложено считать полную выплату долга до окончания предварительного расследования основанием для освобождения от ответственности. «Как показывает практика, руководители организаций и индивидуальные предприниматели при наличии финансовых средств стали активно использовать возможность погасить имеющуюся задолженность, чтобы избежать уголовной ответственности», — сообщил глава СК.

По данным СК, в 2017 году количество уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты существенно возросло: за первые девять месяцев было возбуждено более 1,7 тыс. производств. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В июне работники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыплату зарплат. Они заявили, что не получали денег с декабря 2015 по январь 2017 года. Президент назвал руководство предприятия «борзотой» и поручил губернатору Свердловской области Евгению Кувайшеву разобраться в ситуации. Было возбуждено три уголовных дела, один из учредителей предприятия был отправлен под домашний арест.