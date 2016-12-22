Лауреата «Русского Букера» Владимира Маканина похоронили под Ростовом

Писатель Владимир Маканин похоронен в селе Красном в Ростовской области, где он жил в последние годы. Об этом сообщила его дочь Екатерина, передает ТАСС.



По ее словам, в траурной церемонии принимали участие только семья и родственники. Она отметила, что Маканин приехал в Ростовскую область около трех лет назад. В последние два года он «сильно болел», рассказала дочь писателя.

Маканин скончался 1 ноября в своем доме в селе Красное на 81-м году жизни. Пресс-секретарь издательства «Эксмо» Светлана Маркелова в интервью РБК сказала, что его похоронят 3 ноября.

Первый роман Маканина «Прямая линия» был опубликован в 1965 году. В 1993 году за повесть «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» он получил премию «Русский Букер». В 2008 году писатель был награжден премией «Большая книга» за роман «Асан». Также он является лауреатом Госпремии России в области литературы и искусства, Пушкинской премии фонда Тепфера, премии «Ясная Поляна» и Европейской премии по литературе.

В 1995 году по повести Маканина «На первом дыхании» режиссер Георгий Данелия снял фильм «Орел и решка». В 2008 году режиссер Алексей Учитель экранизировал рассказ писателя «Кавказский пленный», сняв киноленту «Пленный».