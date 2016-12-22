Reuters узнал об аресте главы «дочки» PDVSA по делу о взятках

В Венесуэле глава «дочки» нефтяной компании PDVSA — Bariven — был арестован в рамках расследования о взятках среди стран-членов ОПЕК. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Франсиско Хименес, глава службы закупок Bariven, был задержан во вторник, 31 октября, в штаб-квартире PDVSA в Каракасе. Другой исполнительный директор, Хоакин Торрес, был задержан вместе с главой Bariven, отмечают собеседники агентства.
PDVSA пока не прокомментировала Reuters аресты.
В начале сентября в Венесуэле начали расследование хищения на контрактах PDVSA. Дело касается хищения $200 млн при заключении в 2010–2016 годах контрактов на разработку месторождений в бассейне реки Ориноко. По данным прокуратуры, хищения могли произойти при заключении 12 контрактов с десятью добывающими компаниями.
В августе российская нефтедобывающая компания «Роснефть» выдала PDVSA авансы на $6 млрд по контрактам на закупку нефти. Полное их погашение ожидается до конца 2019 года. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев РБК отказался.