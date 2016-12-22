В МИДе заявили о высоких рисках химических атак по всему миру

МИД России видит высокие риски применения террористами химического оружия за пределами Сирии и Ирака. Об этом на брифинге заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«По нашей оценке, очень высок риск того, что химические преступления выйдут за границы Сирии и Ирака, во весь регион Ближнего Востока и даже за его пределы», — сказал Ульянов. По его словам, химические атаки могут произойти в Афганистане, России или Западной Европе. «Террористы обрели необходимые знания для производства химического оружия, и иногда, и промышленные мощности», — отметил Ульянов.

Он подчеркнул, что Москва выступает за продление полномочий совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Вместе с тем Ульянов заявил, что у него сложилось «четкое ощущение, что «химическое досье» используется в качестве политического инструмента давления на Дамаск». По его словам, после политического урегулирования в Сирии «все забудут о «химическом досье», и всё вернется в нормальную техническую плоскость».

Ранее Ульянов заявил, что Россия представит в Совбезе ООН проект резолюции по продлению полномочий совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. Он будет рассмотрен 7 ноября.

24 октября Россия воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию Совбеза ООН по продлению мандата о расследовании химатак в Сирии. Составителем резолюции выступили США, всего документ был поддержан 11 странами. Российская сторона заявила, что перед тем, как продлевать мандат, нужно ознакомиться с результатами работы миссии ООН и ОЗХО.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что российский МИД «одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей». «Степень их [заявлений Сандерс] беспардонности зашкаливает», — ответили в МИДе и призвали соблюдать «хотя бы минимальные приличия».