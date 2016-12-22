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В МИДе заявили о высоких рисках химических атак по всему миру
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В МИДе заявили о высоких рисках химических атак по всему миру
Политика, 17:57
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В МИДе заявили о высоких рисках химических атак по всему миру

МИД России видит высокие риски применения террористами химического оружия за пределами Сирии и Ирака. Об этом на брифинге заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«По нашей оценке, очень высок риск того, что химические преступления выйдут за границы Сирии и Ирака, во весь регион Ближнего Востока и даже за его пределы», — сказал Ульянов. По его словам, химические атаки могут произойти в Афганистане, России или Западной Европе. «Террористы обрели необходимые знания для производства химического оружия, и иногда, и промышленные мощности», — отметил Ульянов.

Он подчеркнул, что Москва выступает за продление полномочий совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Вместе с тем Ульянов заявил, что у него сложилось «четкое ощущение, что «химическое досье» используется в качестве политического инструмента давления на Дамаск». По его словам, после политического урегулирования в Сирии «все забудут о «химическом досье», и всё вернется в нормальную техническую плоскость».

Ранее Ульянов заявил, что Россия представит в Совбезе ООН проект резолюции по продлению полномочий совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. Он будет рассмотрен 7 ноября.

24 октября Россия воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию Совбеза ООН по продлению мандата о расследовании химатак в Сирии. Составителем резолюции выступили США, всего документ был поддержан 11 странами. Российская сторона заявила, что перед тем, как продлевать мандат, нужно ознакомиться с результатами работы миссии ООН и ОЗХО.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что российский МИД «одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей». «Степень их [заявлений Сандерс] беспардонности зашкаливает», — ответили в МИДе и призвали соблюдать «хотя бы минимальные приличия».

Последствия химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Фоторепортаж Еще 5 фото
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В апреле 2017 года в сирийском Хан-Шейхуне была проведена химическая атака. Ее жертвами стали, по разным данным, от 80 до более чем 100 гражданских. Запад заявил, что ответственность за химическую атаку несет правительственная армия президента Сирии Башара Асада. В ответ США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийских ВВС. Разведка США заявляла, что именно оттуда вылетали самолеты армии Сирии с химическим оружием. Россия и Иран осудили действия американских военных. После этого ООН начал расследование химатаки в Сирии.
Теги: ООН , Сирия , МИД России , химатаки
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