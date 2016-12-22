После гибели рабочего при пожаре на НПЗ в Ярославле возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщается на сайте ярославского управления СК. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел в среду, 1 ноября. Пожар вспыхнул, когда бригада работников ООО «Коксохиммонтаж-Волга» ремонтировала и чистила ребойлер в цехе подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума. От неустановленного источника зажигания загорелись пары легковоспламеняющейся жидкости, которая находилась внутри ребойлера. Огонь перекинулся на одежду 25-летнего монтажника, который был около открытого пламени. Мужчина скончался на месте.

Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров, сообщало МЧС.

НПЗ «Славнефть-Янос» является частью структуры нефтегазовой компании «Славнефть», совместного предприятия «Газпромнефти» и «Роснефти». Он перерабатывает около 15 млн т нефти каждый год. Завод также занимается производством бензина и дизельного топлива для автомобилей стандарта Евро-5, авиационного керосина и топлива для реактивных двигателей.