Минобороны показало видео удара Ту-22М3 по боевикам в Сирии

Минобороны опубликовало видео дальних бомбардировщиков, наносящих удары по объектам террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Видеозапись опубликована на странице военного ведомства в Facebook.

На кадрах самолеты выруливают на взлетную полосу, затем поднимаются в небо с полигона на территории России. На видеозаписи также видно, как два бомбардировщика сбрасывают бомбы.

Видео: Минобороны России / YouTube

Как сообщает Минобороны, всего на операцию было направлено шесть российских Ту-22М3. Во время бомбометания Ту-22М3 прикрывали взлетевшие с авиабазы Хмеймим истребители Су-30СМ — как отчитались в ведомстве, все цели были уничтожены.

Накануне, 1 ноября, военное ведомство опубликовало видео другого авиаудара — также шести бомбардировщиков по провинции Дейр-эз-Зор. Тогда бомбардировщики поразили самолеты боевиков.