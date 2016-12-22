Экс-председатель Нацбанка Абхазии вернул Этушу 15 млн из 28 млн руб.

Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия вернул народному артисту СССР Владимиру Этушу $260 тыс. (около 15 млн руб.) из 28 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Марину Чижову.

«Барганджия вернул Этушу $260 тыс., частично погасив долг. Срок долговых обязательств истекает 17 декабря, мой доверитель планирует расплатиться с долгом полностью», — заявила Чижова. По ее словам, возбуждение уголовного дела и заключение в СИЗО может помешать Барганджии вернуть все деньги Этушу.

Экс-председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия был арестован Тверским судом Москвы 25 октября по подозрению в похищении денег у Этуша. Он будет находиться под арестом до 18 декабря.

Адвокат Этуша Михаил Иоффе 20 октября сообщил РБК, что семья Этуша подозревает Барганджию в хищении денег артиста. «Даур Барганджия — это единственный человек, который получил денежные средства и по различным мотивам уклоняется от возврата. Пусть следственные органы разбираются с ним», — сообщил Иоффе. Накануне, 19 октября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Первое антикоррупционное СМИ» 19 октября опубликовало статью, в которой сообщалось, что Этуш в 2013 году передал $530 тыс. и €235 тыс. (более 28 млн руб. по курсу 2013 года) Дауру Барганджии. В статье уточнялось, что Этуша и Барганджию связывала «давняя дружба».

Бывший председатель Нацбанка Абхазии пообещал вложить средства артиста в банк в Швейцарии, где у него, как он заявил, имелись связи. Спустя некоторое время Этуш потребовал вернуть деньги, на что Барганджия ответил отказом.