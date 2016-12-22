Украина увеличила импорт газа в 1,5 раза за 10 месяцев 2017 года

За десять месяцев 2017 года импорт газа Украины вырос в 1,5 раза (на 49,6%, или почти 4 млрд куб. м.) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11,7 млрд куб. м. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

По подсчетам агентства, импорт газа из Словакии за десять месяцев 2017 года составил 8,4 млрд куб. м, из Венгрии — 2,3 млрд куб. м, из Польши — 1,1 млрд куб. м. В октябре импорт составил 1,7 млрд куб. м, что на 30,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (1,5 млрд куб. м).

Импорт российского газа на Украину прекращен с ноября 2015 года. Вместе с тем за первое полугодие 2017 года транзит российского газа через территорию Украины в страны ЕС увеличился на 21% и составил 45,7 млрд куб. м.

По данным компании «Магистральные газопроводы Украины», к концу года объем транзитного газа может составить 90 млрд куб. м. На Украине добыча газа увеличилась на 3%, до 10,3 млрд куб. м. Также выросло и потребление на 2%, до 17,7 млрд куб. м. За первое полугодие 2017 года импорт газа на Украину составлял 7 млрд куб. м. По информации компании, этот показатель превысил прошлогодние значения «более чем в два раза». Уровень закачки газа за первые шесть месяцев текущего года составил 3,7 млрд куб. м.