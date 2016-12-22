UTair отменила рейс в Москву из-за отсутствия жидкости от обледенения
Общество, 16:56
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UTair отменила рейс в Москву из-за отсутствия жидкости от обледенения
Авиакомпания UTair отменила рейс UT-596 Усинск — Москва из-за отсутствия в аэропорту жидкости от обледенения. Об этом рассказал РБК директор аэропорта Александр Туркин.
«Сначала рейс задержали из-за метеоусловий, а потом авиакомпания решила отменить. В данный момент к нам везут жидкость [от обледенения]», — сообщил он. По словам Туркина, погода улучшилась, что позволяет самолетам совершать рейсы.В среду, 1 ноября, самолет UTair, который следовал из Москвы в Усинск, не смог сесть в аэропорту города и совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре, сообщал портал ProГород со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Как рассказал собеседник агентства, борт не смог сесть в Усинске из-за погодных условий. Кроме того, рабочие чистили взлетно-посадочную полосу. В результате экипаж UTair принял решение приземлиться в Сыктывкаре. Издание отмечает, что 1 ноября аэропорт Усинска был закрыт и не принимал, а также не отправлял самолеты.