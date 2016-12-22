В Китае задержали крупную банду торговцев оружием

Полиция городского округа Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района Китая арестовала 58 человек, подозреваемых в незаконном производстве и продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщает газета Global Times.

У них были конфискованы 40 автоматов иностранного производства, множество боеприпасов различного калибра, гранат и комплектующих. По версии следствия, злоумышленники покупали оружие за границей, разбирали его, ввозили в Китай через город Шэньчжень (в южной провинции Гуандун) и затем распродавали по всей стране. Для этого они использовали службы экспресс-доставки.

В марте полиция Гуандуна задержала четверых торговцев оружием, при себе у них имелись 14 иностранных автоматов и боеприпасы к ним. В январе полицейские задержали в городе Далянь в провинции Ляонин банду, которая продавала вооружение через китайский мессенджер WeChat. Отмечается, что оружие было самодельным. Всем торговцам оружием грозит до семи лет тюрьмы.