В Татарстане полицейских арестовали за пытки «слоником»

Трех полицейских в Татарстане поместили под стражу в связи со смертью задержанного, рассказал РБК юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права». Он представляет родителей погибшего 22-летнего Ильназа Пиркина.

«Нижнекамский городской суд до конца декабря арестовал трех сотрудников городского УМВД. По данным следствия, 18–19 октября 2017 года они требовали от Пиркина признаться в хищении автомобильных аккумуляторов. Его пытали «слоником» — на голову надевали противогаз и перекрывали доступ воздуха», — рассказал юрист.

Полицейских подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РБК.

По словам Сучкова, 19 октября Пиркин покончил с собой, но перед этим он записал на смартфон ролик, в котором рассказал об издевательствах сотрудников полиции. «Это и стало поводом для начала расследования», — отметил юрист. Следственный комитет, кроме того, начал расследование обстоятельств суицида еще семерых человек, которых, возможно, пытали полицейские Нижнекамска, добавил юрист.

В августе в Татарстане четверых сотрудников полиции обвинили в пытках задержанного. Как сообщалось, через несколько часов после пыток мужчина умер в камере, оставаясь по-прежнему связанным. В том же месяце Верховный суд Татарстана уменьшил наказание полицейским, осужденным ранее за избиение до смерти задержанного.