На Украине задержали похитившего киевлянина сотрудника бюро Интерпола

Сотрудники прокуратуры Киева по подозрению в похищении человека и вымогательстве задержали 26-летнего сотрудника украинского бюро Интерпола и Европола при главном управлении киевской полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

Также был задержан 28-летний сообщник сотрудника Интерпола.

По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемые похитили жителя Киева и вывезли его в лес. Там на него надели наручники и стали избивать, требуя деньги. В итоге киевлянин отдал подозреваемым 85 тыс. грн, еще 24 тыс. грн злоумышленники сняли с банковских карт потерпевшего. После избиения они скрылись с места происшествия.

Задержанным 1 ноября предъявили подозрения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. На допросе они признали свою вину. В настоящий момент один из подозреваемых находится под домашним арестом.