Зюганов счел неприемлемым вопрос о захоронении Ленина

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз подверг критике предложения о захоронении тела Владимира Ленина. С таким предложением выступал и глава Чечни Рамзан Кадыров, призывая «перестать глазеть на труп». Свое несогласие Зюганов высказал на ​XIX Всемирной встрече коммунистических и рабочих партий в Петербурге.

В своем выступлении парламентарий подчеркнул, что все вопросы о «захоронениях и перезахоронениях» решаются по согласованию с ближайшими родственниками, а племянница Ленина — Ольга Ульянова — «всегда была против» вынесения его тела из Мавзолея.

«Любые попытки надругаться над заветами предков, над решением родственников, на мой взгляд, противоестественны и кощунственны. А сам факт, что поднимается снова этот вопрос накануне 100-летия Великого Октября, для нас неприемлем», — сказал Зюганов.

Ранее Рамзан Кадыров призвал похоронить тело Владимира Ленина «разумно и человечно». «Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком», — пояснил свою позицию глава Чечни. В Кремле дискуссию о захоронении признали дискуссионной, но не стоящей в повестке дня администрации.