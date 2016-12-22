Москвич через суд потребовал Навального вернуть пожертвования

Москвич Михаил Костенко подал иск к предвыборному штабу оппозиционера Алексея Навального с требованием вернуть пожертвованные на президентскую кампанию деньги. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова.

По словам Михайловой, иск принят в производство, досудебная подготовка по нему назначена на 17 ноября.

По данным «Интерфакса», речь идет о сумме в 50 тыс. 100 руб. Истец утверждает, что прочитал в интернете о том, что оппозиционер через главу своего штаба Леонида Волкова собирает пожертвования на выдвижение, и в августе 2017 года перечислил деньги, так как «поддерживал его по многим вопросам».

Позже Костенко узнал, что оппозиционер не может стать претендентом на пост главы государства из-за проблем с законом. «Навальный и Волков не рассказали мне и другим жертвователям о судимости, препятствующей регистрации Навального как кандидата в президенты. Умолчав о наличии ограничений на выдвижение Навального, умышленно ввели меня в заблуждение, то есть совершили мошеннические действия, злоупотребив моим доверием для завладения принадлежащими мне денежными средствами», — говорится в заявлении.

Кроме того, истец недоволен тем, что пожертвования собираются на счет, принадлежащий не самому Навальному, а Волкову.

Волков сообщил РБК, что это как минимум третий иск такого рода, предыдущие закончились победой штаба. Он добавил, что Костенко не обращался за возвратом денег в штаб, а сразу отправился в суд. Волков уточнил, что по закону пожертвование является актом дарения и эти средства возврату не подлежат.

Навальный объявил о намерении баллотироваться в декабре 2016 года, после отмены приговора по «делу «Кировлеса». При пересмотре дела оппозиционер получил новый срок. Глава Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что в этом случае он сможет баллотироваться не ранее 2028 года: согласно ст. 3 закона «О выборах президента» осужденные за тяжкие преступления могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов через 10 лет после погашения или снятия судимости.

Навальный получил условный срок за хищения на предприятии «Кировлес» в 2013 году. Три года спустя этот приговор отменили в связи с постановлением ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство. Дело направили на повторное рассмотрение, новый приговор также был обвинительным. В феврале 2017 года Навального приговорили к пяти годам условно. С учетом уже отбытого времени наказания срок истечет в августе 2018 года.

У Навального есть еще один условный срок, полученный в 2014 году, — 3,5 года по делу «Ив Роше», связанному с мошенничеством и легализацией денежных средств, полученных преступным путем.