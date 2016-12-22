Банк Англии впервые за 10 лет повысил процентную ставку

Банк Англии повысил процентную ставку впервые за последние десять лет — на 0,25 п.п., до 0,5%. Регулятор начал нормализацию денежно-кредитной политики, говорится в заявлении, размещенном на сайте банка.

«Теперь банк считает целесообразным ужесточить позицию денежно-кредитной политики, с тем чтобы вернуть стабильность инфляции», — сказано в сообщении. Банк Англии намерен достичь целевого показателя инфляции в 2% — в настоящее время она составляет 3% в годовом выражении.

В голосовании Банка Англии семь членов совета директоров выступили «за» повышение ставки, двое оказались против. При этом комитет единогласно проголосовал за поддержание объема программы покупки активов — $574,2 млрд, а также сохранил объем покупки корпоративных бондов на уровне $13,3 млрд.

В ответ на заявление британского регулятора фунт стерлингов упал на валютных рынках на 0,9 п.п. к доллару, до $1,3138.

Банк Англии в последний раз повысил процентные ставки в июле 2007 года — до 5,75 с 5,5%.