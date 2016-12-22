Учитель выразил соболезнования в связи со смертью писателя Маканина

Режиссер Алексей Учитель в разговоре с РБК выразил сожаление в связи со смертью писателя Владимира Маканина, чей рассказ «Кавказский пленный» он экранизировал в 2008 году.

«Маканин — это один из самых лучших и больших писателей в России, который ни на кого не похож. Он всегда был сам собой, при этом, несмотря на разницу в возрасте, он современно мыслил. Ум, интеллигентность, мудрость и талант — это всё про Маканина. Снимать с ним было приятно, ведь он понимал меня и не хватался за свои строчки, что, мол, их нельзя никак менять», — рассказал Учитель.

Маканин скончался 1 ноября на 81-м году жизни в своем доме в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь издательства «Эксмо» Светлана Маркелова.

Похороны пройдут 3 ноября на кладбище поселка Красный. Первый роман писателя, «Прямая линия», был опубликован в 1965 году. Впоследствии он опубликовал такие романы и повести, как «Портрет и вокруг», «Один и одна», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Две сестры и Кандинский», «Асан».

Писатель удостоился премии «Русский Букер» в 1993 году за повесть «Стол, покрытый сукном и с графином посередине». В тот же год ему присудили государственную премию России в области литературы и искусства. В 2008 году Маканина наградили премией «Большая книга» за роман «Асан». В числе его наград — Пушкинская премия фонда Тепфера, премия «Ясная Поляна» и Европейская премия по литературе. Режиссер Георгий Данелия в 1995 году снял фильм «Орел и решка» по повести Маканина «На первом дыхании».