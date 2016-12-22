Россия представит резолюцию о продлении мандата миссии ООН по химатакам

Россия в Совете Безопасности ООН представит в четверг, 2 ноября, проект резолюции о продлении полномочий совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Об этом сообщил на брифинге в Москве директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Михаил Ульянов, передает корреспондент РБК.



По его словам, Россия в проекте предложит обновить принципы проведения расследований химических атак. Как объяснил Ульянов, Россия заблокировала резолюцию, так как сначала считала необходимым рассмотреть доклад о проделанной работе по расследованию применения химического оружия в Сирии. Доклад в Совете Безопасности будет рассмотрен 7 ноября, сообщил Ульянов.

Россия 24 октября наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию атак с применением химического оружия в Сирии. Автором документа были США. Всего резолюцию поддержали 11 стран. Москва, комментируя свое решение о вето, заявила, что для решения о продлении мандата миссии нужно ознакомиться с результатами ее работы.

В США заявили, что доклад о химической атаке в Сирии указывает на то, что режим сирийского президента Башара Асада использовал зарин во время химатаки в городе Хан-Шайхуне, которая произошла 4 апреля 2017 года. «Это уже четвертый раз, когда миссия подтвердила, что режим Асада использовал химическое оружие, что подчеркивает его жестокое и ужасающее варварство», — заявили в Белом доме.

В администрации американского президента отметили, что Россия пытается защитить Асада. Такую позицию Москвы в Белом доме назвали «вопиющей». «Страны, которые не поддерживают работу независимых следователей, нарушают все стандарты разумного поведения на международном уровне», — отметили в Белом доме.

Жертвами химической атаки в Хан-Шейхуне стали, по разным данным, от 80 до более 100 человек. Западные страны возлагают ответственность за применение химического оружия на сирийский правительственный режим.