В Великобритании назначили нового министра обороны

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила нового министра обороны — им стал Гэвин Уильямсон, занимавший ранее пост главного партийного парламентского организатора. Об этом сообщает The Telegraph.

«Секретарь министерства обороны Стивен Лавгроув приветствует нового министра обороны Гэвина Уильямсона», — сказано в сообщении военного ведомства, опубликованном в Twitter.

Как отмечает The Telegraph, у назначенного 41-летнего министра не было опыта работы в Минобороны и он ранее не занимал каких-либо «министерских ролей». «Его назначение стало неожиданностью», — отмечает издание.

Назначение Уильямсона последовало спустя сутки после того, как глава Минобороны Британии Майкл Фэллон принял решение уйти в отставку из-за «неподобающего поведения». Ранее на этой неделе, как замечал The Guardian, Фэллона обвинили в домогательствах.​ The Telegraph подчеркивает, что эта отставка лишила Мэй одного из «самых опытных и доверенных коллег».

Майкл Фэллон уведомил письмом Терезу Мэй, что решил покинуть пост главы Минобороны Великобритании 1 ноября. «В последние дни появилось несколько обвинений в адрес парламентариев, в том числе касающихся и моего поведения в прошлом», — говорилось в его письме. В ответ премьер сообщила, что ценит такой «серьезный подход». О каком именно поступке шла речь, Фэллон не упомянул.