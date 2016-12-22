Канал «Пятница» анонсировал шоу с Собчак и Красовским «Можем повторить»

На телеканале «Пятница» 6 ноября выйдет шоу «Можем повторить» с телеведущей и кандидатом в президенты Ксенией Собчак. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

Соведущим Собчак стал журналист Антон Красовский. «Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного. Ведущие совершат захватывающее путешествие во времени и отправятся в самые яркие моменты российской истории», — указывается в сообщении.

Как сообщила «РИА Новости» официальный представитель Собчак Ксения Чудинова, участие политика в телешоу будет приостановлено, если ее зарегистрируют на президентских выборах. «После официальной регистрации, разумеется, ее участие будет приостановлено», — заявила Чудинова.

Помимо Собчак о своем намерении баллотироваться в президенты заявили телеведущая Екатерина Гордон, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков и председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.