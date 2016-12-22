Против Дастина Хоффмана выдвинули новые обвинения в домогательствах

Актера, режиссера и продюсера Дастина Хоффмана вновь обвинили в домогательствах. На этот раз о непристойном поведении со стороны Хофмана рассказала продюсер и сценарист Венди Рисс, пишет Variety.

По словам Рисс, инцидент произошел в 1991 году, когда она была начинающим сценаристом. Тогда в Нью-Йорке она провела несколько встреч с Хоффманом и сценаристом Мюрреем Шисгалом, на которых обсуждалась адаптация одной из ее пьес. На первой встрече Шисгал уточнил, есть ли у нее муж или парень. На следующей встрече Хоффман несколько раз делал ей предложения сексуального характера и пригласил ее в ближайший отель. После того как она отказала, переговоры о пьесе были закончены.

Ранее Хоффмана обвинила в домогательствах Анна Грэм Хантер, работавшая с ним в 1985 году над фильмом «Смерть коммивояжера». На тот момент Хантер было 17 лет.

Обвинения в домогательствах в адрес известных деятелей Голливуда начались со скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, снявшего фильмы «Матрица» и «Убить Билла». Его обвинили в домогательствах более 60 женщин, в том числе и гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. После этого его исключили из Британского института кино и Американской киноакадемии. Также Вайнштейн лишился работы в собственной кинокомпании, носящей его имя. В отношении продюсера было заведено расследование.

Вслед за Вайнштейном обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, режиссеру Джеймсу Тобэку, основателю музыкальной группы Crystal Castles Итану Кэту, Дастину Хоффману и Кевину Спейси. Из-за скандала вокруг Спейси Netflix был вынужден прекратить съемки сериала «Карточный домик». 1 ноября стало известно об обвинениях в домогательствах в отношении режиссера Бретта Рэтнера, снявшего боевик «Час пик».