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Против Дастина Хоффмана выдвинули новые обвинения в домогательствах
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Против Дастина Хоффмана выдвинули новые обвинения в домогательствах
Общество, 14:58
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Против Дастина Хоффмана выдвинули новые обвинения в домогательствах

Актера, режиссера и продюсера Дастина Хоффмана вновь обвинили в домогательствах. На этот раз о непристойном поведении со стороны Хофмана рассказала продюсер и сценарист Венди Рисс, пишет Variety.

По словам Рисс, инцидент произошел в 1991 году, когда она была начинающим сценаристом. Тогда в Нью-Йорке она провела несколько встреч с Хоффманом и сценаристом Мюрреем Шисгалом, на которых обсуждалась адаптация одной из ее пьес. На первой встрече Шисгал уточнил, есть ли у нее муж или парень. На следующей встрече Хоффман несколько раз делал ей предложения сексуального характера и пригласил ее в ближайший отель. После того как она отказала, переговоры о пьесе были закончены.

Ранее Хоффмана обвинила в домогательствах Анна Грэм Хантер, работавшая с ним в 1985 году над фильмом «Смерть коммивояжера». На тот момент Хантер было 17 лет.

Обвинения в домогательствах в адрес известных деятелей Голливуда начались со скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, снявшего фильмы «Матрица» и «Убить Билла». Его обвинили в домогательствах более 60 женщин, в том числе и гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. После этого его исключили из Британского института кино и Американской киноакадемии. Также Вайнштейн лишился работы в собственной кинокомпании, носящей его имя. В отношении продюсера было заведено расследование.

Вслед за Вайнштейном обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, режиссеру Джеймсу Тобэку, основателю музыкальной группы Crystal Castles Итану Кэту, Дастину Хоффману и Кевину Спейси. Из-за скандала вокруг Спейси Netflix был вынужден прекратить съемки сериала «Карточный домик». 1 ноября стало известно об обвинениях в домогательствах в отношении режиссера Бретта Рэтнера, снявшего боевик «Час пик».

Громкие сексуальные скандалы с участием знаменитостей

В марте 1977 года режиссер Роман Полански был арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Гейли. Полански тогда признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако вскоре покинул США. В июне 2017 года Гейли попросила прекратить дело в отношении режиссера, однако суд в Лос-Анджелесе отклонил ее просьбу. В 2010 году в домогательствах режиссера обвинила британская актриса Шарлотта Льюис, а в августе 2017 года о подобном случае заявила еще одна женщина, имя которой не раскрывалось. 4 октября 2017 года на режиссера поступила еще одна жалоба, на этот раз от 61-летней Ренаты Лангер, по словам которой, Полански надругался над ней в 1972 году.

В начале октября 2016 года газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Дональд Трамп рассказывал ведущему Билли Бушу о неудачной попытке соблазнения замужней женщины. Позже материал, в котором две женщины обвинили Дональда Трампа в домогательствах, опубликовала газета The New York Times. После этого более десяти женщин обвинили кандидата в президенты США в домогательствах. В июле 2017 года Трамп попросил суд прекратить рассмотрение иска.

В 2014 году в сексуальных домогательствах со стороны режиссера Вуди Аллена заявила его приемная дочь Дилан Фэрроу, опубликовав открытое письмо. В ответ на обвинения режиссер заявил, что они полностью выдуманы. Подобные обвинения выдвигались против Аллена еще в 1992 году, но суд тогда не нашел доказательств его вины.

В разное время героем сексуальных скандалов становился и Майкл Джексон. В 1993 и 2003 годах он подозревался в растлении несовершеннолетних. В мае 2013 года американский хореограф Уэйд Робсон подал посмертный иск против Фонда наследия Майкла Джексона, обвинив покойного певца в сексуальных домогательствах. В 2005 году Робсон был одним из свидетелей защиты Джексона в деле о растлении несовершеннолетних. Суд в 2015 году решил, что хореограф не может претендовать на компенсацию из средств, оставшихся после смерти Джексона, поскольку слишком долго не подавал иск.

В декабре 2014 года на американского комика Билла Косби подали в суд по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Джуди Хут, якобы произошедшем в 1974 году. СМИ отмечали, что обвинения в сексуальных домогательствах против комика звучали и раньше, но по всем эпизодам истек срок давности. В случае с Хут срок давности мог быть продлен, так как речь шла о несовершеннолетней. В декабре 2015 года Косби также обвинили в насильственных действиях сексуального характера, случившихся в 2004 году, — обвинить комика в домогательствах готовы более 50 женщин. Судебные разбирательства против Косби продолжаются.

Осенью 2017 года продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 40 актрис. Скандал приобрел политический оттенок, поскольку Вайнштейн был многолетним спонсором Демократической партии, в частности, он жертвовал значительные суммы на кампании Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которая в своей президентской кампании сделала тему борьбы за права женщин одной из центральных.

Теги: домогательства , Дастин Хоффман
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