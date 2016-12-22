В Турции при столкновении с курдами погибли восемь военнослужащих

В результате столкновений между боевиками «Рабочей партии Курдистана» и турецкими военными погибли восемь военнослужащих. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.



По его словам, столкновения произошли в провинциях Хаккари и Тунджели. В результате операций были уничтожены 22 террориста. «Мы будем продолжать нашу борьбу до конца, пока не уничтожим этих террористов, пока мы не закончим и не покажем, что в этой стране нет террора», — заявил турецкий лидер.

В октябре турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил операцию турецких войск на северо-западе Сирии в провинции Идлиб «практически завершенной». В то же время он пообещал в ближайшее время разобраться с «проблемой» сирийского города Африна, контролируемого курдами, которых Анкара считает террористами.

Ранее Турция проводила против курдов операцию «Щит Евфрата». Она позволила турецким военным отрезать курдское ополчение в городе Африне от остальной части сирийского Курдистана. Операция была окончена в конце марта.