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В Москве запустят каршеринг с автомобилями Lada
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В Москве запустят каршеринг с автомобилями Lada
Бизнес, 15:00
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В Москве запустят каршеринг с автомобилями Lada

В начале декабря в Москве начнет работу каршеринг «Карусель» с отечественными автомобилями, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Парк нового сервиса состоит только из автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач. Стоимость одной минуты проката составит 5 руб., что гораздо ниже, чем у других операторов: у сервиса «Делимобиль» — 7 руб./мин., у BelkaCar — 8 руб./мин. Как говорится в сообщении компании, низкая стоимость аренды достигается за счет использования отечественных автомобилей, обслуживание которых обходится в 1,5 раза дешевле.

Основатель сервиса «Карусель» Иван Серебренников отмечает, что, если каршеринг станет более доступным, он отвоюет изрядную долю поездок у такси и общественного транспорта. По его прогнозам, парк каршеринга в Москве в перспективе на 3–5 лет вырастет до 50 тыс. автомобилей.

В апреле московские власти увеличили предельно допустимые габариты автомобилей в системе каршеринга, что позволило каршеринговым компаниям использовать машины марки Lada.

В настоящее время в Москве работают пять крупных сервисов каршеринга с автопарком более 3,5 тыс. машин: BelkaCar, «Делимобиль», YouDrive, AnyTime и Car5.

Теги: Lada , Lada Granta , каршеринг
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