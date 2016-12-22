В МИД назвали «надуманными» объяснения США о сборе биоматериала россиян

Объяснения сбора биоматериала россиян, предложенные Пентагоном, выглядят «надуманными». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, в Москве не верят утверждению, что сбор биоматериала велся в коммерческих и исследовательских целях. «Такого рода объяснения кажутся надуманными и сомнительными», — подчеркнул он.

«Видим, что по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты, это может иметь далеко идущие последствия. Мы говорим об этом открыто и американцам, и нашим соседям, где создана целая сеть лабораторий при содействии и участии США», — прокомментировал ситуацию дипломат.

Проблема сбора биоматериала россиян была упомянута Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российские спецслужбы следят за этими действиями иностранных структур.

В Пентагоне подтвердили информацию о сборе биоматериала, пояснив, что образцы тканей собирались для исследовательских целей, а выбор россиян был непреднамеренным. Образцы предназначались для изучения опорно-двигательного аппарата.