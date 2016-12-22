Верховный суд утвердил пожизненный срок для «тверского стрелка»

Верховный суд утвердил приговор «тверскому стрелку» Сергею Егорову, которому было назначено пожизненное заключение, сообщается в канале Генпрокуратуры в Telegram. Приговор вступил в законную силу.

Пожизненный приговор был назначен Егорову 12 сентября Тверским областным судом. 4 октября он обжаловал вердикт в Верховном суде, настаивая на повторной судебно-психиатрической экспертизе и смягчении приговора. Однако в Верховном суде менять приговор не стали. «Верховный суд РФ, согласившись с предложением представителя Генеральной прокуратуры РФ, оставил приговор Тверского областного суда без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в Генпрокуратуре.

Сергей Егоров, 45-летний москвич, в ночь на 4 июня из охотничьего ружья расстрелял девять человек в дачном кооперативе «50 лет Октября» поселка Редкино Тверской области. Причиной стал бытовой конфликт. Преступление он совершил, будучи нетрезвым, после совместного застолья.

Одной из женщин, присутствовавших в этот момент в доме, удалось спрятаться и вызвать полицию, которая задержала Егорова. По итогам экспертизы он был признан вменяемым. В своем последнем слове он принес извинения родным и близким погибших. На одном из заседаний он заявил, что не будет возражать, если к нему применят смертную казнь.