В Алтайском крае задержали переписывавшегося с сотней детей педофила

Педофила, который вел переписку со 112 детьми в интернете, задержали в Алтайском крае. Об этом заявил руководитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Долгалев, сообщает алтайский телеканал «Катунь24».

По данным следствия, молодой человек из Первомайского района Алтайского края вел переписку с малолетней девочкой из другого региона Сибири. Об этом узнали родители ребенка и сообщили в полицию.

«Когда мы изъяли у молодого человека соответствующее оборудование, то установили 112 адресатов из разных регионов России, кому он писал. Большая часть из них — несовершеннолетние. Переписка была совершенно определенной тематики», — заявил Долгалев, передает издание «Политсиб.ru». По его словам, против педофила возбудили уголовное дело.