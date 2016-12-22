В Киргизии два человека погибли при обрушении жилого дома
Общество, 13:27
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В Киргизии два человека погибли при обрушении жилого дома
В киргизском городе Оше произошло обрушение жилого дома, говорится в сообщении МЧС республики. В результате погибли два человека, один пострадал.
В Оше обрушилась стена жилого дома на улице Памирская. На место события выехало руководство местного МЧС. Тела двух погибших извлечены из-под завалов, пострадавший госпитализирован. Причины инцидента устанавливаются. Как уточняет издание Turmush, жертвами инцидента стали рабочие, которые вели прокладку канализационной системы.
В жилом доме в Алтайском крае 28 октября произошел взрыв газа, в результате которого обрушилась крыша дома. В результате погибли два человека.