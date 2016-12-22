В Санкт-Петербурге из ТК «Народный» госпитализировали 31 человека

Из Красногвардейского района Санкт-Петербурга госпитализировали 31 человека с диагнозом «острый гастроэнтероколит», двое из них находились в тяжелом состоянии. Об этом РБК рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Есть предварительный диагноз — острый гастроэнтероколит. На данный момент тяжелых нет, у всех состояние стабильное», — пояснили в пресс-службе. По информации пресс-службы, пострадавшие поступали в городские больницы c разных адресов Красногвардейского района в течение последних трех дней. О месте работы поступившие не сообщали.

Как сообщили РБК в пресс-службе администрации Красногвардейского района, из торгового комплекса «Народный» доставили 21 человека в больницу имени Боткина. «По данным Роспотребнадзора, 21 человек госпитализирован», — заявили в пресс-службе.

В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что с 31 октября по 1 ноября среди работников ТК были зафиксированы 33 случая сальмонеллезной инфекции. Комплекс расположен по адресу: проспект Косыгина, дом 21. Все заболевшие являются выходцами из Таджикистана и Узбекистана, у многих из них были указаны ложные адреса временного проживания в Петербурге.

После проверки Роспотребнадзор постановил временно запретить торговую деятельность в ТК и направил материалы в Красногвардейский суд и городское управление Следственного комитета России.