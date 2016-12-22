СК рассказал о вызове Росгвардии из-за беспорядков в психдиспансере

Управление Следственного комитета России (СКР) по Смоленской области начало проверку после беспорядков в психдиспансере в поселке Гедеоновка. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СКР.

Инцидент произошел днем 1 ноября. Один из пациентов стал вести себя агрессивно, к нему присоединились другие люди и около 20:30 мск устроили беспорядки в здании медучреждения. В результате дебоша они причинили имущественный ущерб больнице.

Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии пресекли беспорядки. Отмечается, что при проведении спецоперации никто из медперсонала и пациентов не пострадал. Позднее следователи установили, что зачинщика беспорядков поместили в психдиспансер согласно постановлению суда. Мужчина «в состоянии невменяемости» совершил преступление по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).