Руководителей СКР в ХМАО отстранили из-за аварии с детьми в 2016 году

Глава Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин принял решение отстранить от службы двух глав следственных управлений в Ханты-Мансийском автономном округе. В их отношении проводится проверка.
Поводом для увольнения стала авария, которая произошла в регионе 4 декабря. Тогда на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись несколько автомобилей, в том числе автобус с детской командой по спортивной акробатике. В результате погибли 12 человек, в том числе десять детей.
Расследование обстоятельств аварии и поведение следователей вызвало нарекания со стороны потерпевших. «В связи с многочисленными публичными обращениями потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП 12 пассажиров, из которых десять — дети, а также обращениями жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с требованиями объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных председатель Следственного комитета России принял решение об отстранении от исполнения своих служебных обязанностей руководителя четвертого следственного управления», — говорится в сообщении СКР.
Своего места лишились руководитель четвертого следственного управления (расположенного в Екатеринбурге) главного следственного управления СКР Руслан Ибиев, его заместитель Дмитрий Корешников, руководитель следственного управления СК России по ХМАО — Югре Анвар Ахмедзянов.