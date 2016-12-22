Суд отказал Siemens в приостановке иска о поставке турбин в Крым

Московский арбитражный суд отказал компании Siemens в приостановке рассмотрения иска о законности поставок турбин в Крым, передает корреспондент РБК. Компания требовала отложить иск до рассмотрения второго иска по поводу контракта «Технопромэкспорта» с ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).
Siemens в своем ходатайстве настаивала на том, что второй иск должен иметь приоритетное значение. Однако суд встал на сторону «дочки» «Ростеха», которая заявляла, что немецкая компания таким образом пытается затянуть процесс. «Технопромэкспорт», в свою очередь, требует признать незаконными отдельные пункты контракта с СТГТ.
ООО «Сименс технологии газовых турбин» является совместным предприятием Siemens (65%) и российских «Силовых машин» (35%). Немецкая компания требует признать незаконным поставку произведенных на СТГТ турбин в Крым в связи с санкциями ЕС. В то же время «Технопромэкспорт» настаивает на том, что турбины были куплены на вторичном рынке. В российской компании утверждают, что Siemens заявляет новые ходатайства для того, чтобы оттянуть рассмотрение дела по существу.
Ранее российские суды несколько раз отказывали Siemens в требовании арестовать уже поставленные в Крым турбины и вернуть их производителю.