Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,39 57,90 EUR Нал. 68,06 67,45 USD Бирж. 58,17 -0,12 EUR Бирж. 67,67 -0,07 USD ЦБ. 58,16 +0,04 EUR ЦБ. 67,71 +0,07 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6952,95 +212,95 ММВБ 2074,15 -0,41% РТС 1123,30 -0,28% Brent 60,08 -0,60% DJIA 23435,01 +0,25% Nasdaq 6716,53 -0,17% FTSE 7482,96 -0,07%
В Кабардино-Балкарии в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек
Лента новостей
Руководителей СКР в ХМАО отстранили из-за аварии с детьми в 2016 году 11:50, Общество Осужденный банкир уже из-за решетки похитил еще 6 млрд руб. 11:47, Финансы Кадыров призвал перестать «глазеть на труп Ленина» 11:36, Политика Суд отказал Siemens в приостановке иска о поставке турбин в Крым 11:30, Политика Слушания в конгрессе США о «вмешательстве» России в выборы. Фоторепортаж 11:26, Фотогалерея  Как построить бизнес с мужем и не развестись 11:10, Спецпроект РБК PINK Курс биткоина вырос до $7 тыс. на ожиданиях запуска фьючерса 11:10, Деньги В Кабардино-Балкарии в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек 11:07, Общество Сергей Плуготаренко, директор РАЭК: «Технологии проще, чем кажутся» 11:06, Партнерский материал В Москве закончился сезон велопроката 11:06, Общество Главный тренер «Реала» объяснил второе поражение за четыре дня 11:03, Спорт Главное СМИ «фабрики медиа» исключили из выдачи новостей Google 11:01, Технологии и медиа В Кемеровской области пять человек насмерть отравились угарным газом 10:56, Общество В джунглях Амазонки спасли ограбленную пиратами семью из США 10:54, Общество Онищенко назвал «неуклюжей легендой» объяснение США о сборе биоматериала 10:52, Общество Чемезов рассказал о стоимости сделки с Турцией на поставку С-400 10:46, Политика Вековые традиции: как Zippo завоевала потребителя навсегда 10:36, РБК и Промсвязьбанк В Крыму возбудили три дела о диверсиях 10:18, Политика Музей и небоскреб: 5 проектов российских архитекторов за рубежом 10:08, Недвижимость  В МВД рассказали о пиле и топорике после убийства в московском колледже 10:01, Общество На «Почте России» откроют 10 тыс. новых точек Western Union 09:53, Бизнес «Дочка» «Ростеха» обвинила Siemens в затягивании суда по турбинам 09:46, Политика Медведев наградил «Инвитро» на фоне подозрений в сборе биоматериала 09:35, Общество На оранжевой ветке метро в Москве увеличили интервалы в движении поездов 09:33, Общество Вера в будущее: молодые художники, работы которых теперь стоят дорого 09:21, РБК и Phillips Белый дом назвал «вопиющей» позицию России по химатакам в Сирии 09:05, Политика Житель Сочи потребовал от «Аэрофлота» 1 млн руб. из-за недосыпа в полете 08:44, Общество При стрельбе в магазине Walmart в Колорадо погибли три человека 08:26, Общество
В Кабардино-Балкарии в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек
Общество, 11:07
0
В Кабардино-Балкарии в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой «Газель» в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

ДТП произошло 2 ноября в 07:00 мск на 399-м км трассы «Р-217». «Газель» опрокинулась в кювет, в результате чего восемь пассажиров получили травмы, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают причины ДТП.

Видео: Известия.Ru

Теги: ДТП , пострадавшие , Кабардино-Балкария , маршрутка
Главное
В МВД рассказали о пиле и топорике после убийства в московском колледже Общество
Материалы по теме
Внутренняя сторона ТТК в Москве перекрыта из-за ДТП с бетономешалкой Общество
Число жертв ДТП под Саратовом увеличилось до пяти Общество
Число погибших в ДТП под Саратовом выросло до четырех Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку