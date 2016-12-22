В Кабардино-Балкарии в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек
Общество, 11:07
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В Кабардино-Балкарии в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой «Газель» в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
ДТП произошло 2 ноября в 07:00 мск на 399-м км трассы «Р-217». «Газель» опрокинулась в кювет, в результате чего восемь пассажиров получили травмы, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают причины ДТП.