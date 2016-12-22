В Москве закончился сезон велопроката

В Москве официально прекратили работу станции велопроката. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Прекращение работы велопрокатов привязано к понижению температуры воздуха. ​«В этом году городские станции проката работали с 29 апреля по 1 ноября. Велосипеды уберут со станций постепенно. Их вывезут полностью не позднее 20 ноября», — рассказали в пресс-службе.

В дептрансе отметили, что прошедший сезон оказался рекордным для московского велопроката. Всего за период его работы в этом году было совершено 2,4 млн поездок. В 2016 году число поездок составило 1,6 млн.

Всего в 2017 году в Москве действовали 380 станций велопроката. По плану, каждый год в столице будут появляться еще 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов проката должно достичь 490, а велосипедов — 4,6 тыс.