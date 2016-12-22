В Кемеровской области пять человек насмерть отравились угарным газом
Общество, 10:56
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В Кемеровской области пять человек насмерть отравились угарным газом
Пять человек, включая троих детей, насмерть отравились угарным газом в селе Верх-Егос Прокопьевского района Кемеровской области. Об этом РБК сообщил источник МЧС и подтвердил собеседник из регионального управления МЧС.
По словам источников, в 08:30 мск в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире №13 сельского двухэтажного дома обнаружены тела пятерых человек. В квартире находилась кирпичная печь.
По предварительным данным, жильцы насмерть отравились угарным газом при использовании печи. По словам соседей, 1 ноября в квартире первый раз за зимний период затопили печь, погибшие жители арендовали квартиру. Всего в операции принимали участие 44 человека и восемь единиц техники.