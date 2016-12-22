В джунглях Амазонки спасли ограбленную пиратами семью из США

Экстренным службам удалось найти семью американских туристов, пропавших в джунглях Амазонки после нападения пиратов, сообщает Globo. Спастись им удалось благодаря рыбакам.

Семья американских туристов из родителей и двух дочерей в возрасте трех и семи лет плыли на пароме в тот момент, когда на его борт поднялись грабители. Нападение произошло неподалеку от города Бревиса к югу от Амазонки, в понедельник, 30 октября. Пираты забрали все ценные вещи, самой семье удалось спастись. В четверг, 2 ноября, рыбаки нашли потерявшуюся семью на берегу реки. Их фотографию Globo опубликовало в Twitter,

Как уточняет издание, пострадавшая американская семья путешествует по миру на собственном фургоне. Предположительно, они не стали оставаться на пароме после нападения из-за того, что были напуганы. Еще одной причиной для нежелания контактировать с полицией могло стать то, что в их фургоне, оставшемся на пароме, полиция при обыске нашла марихуану.

На прошлой неделе пираты атаковали иранское рыболовецкое судно в районе острова Сокотра. По запросу иранских властей, помощь пострадавшим оказали ВМС США и Японии. Американский эскадренный миноносец USS Howard и японский корабль JS Amagiri доставили рыбакам продовольствие, медикаменты и помогли с ремонтом судна.