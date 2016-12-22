Онищенко назвал «неуклюжей легендой» объяснение США о сборе биоматериала

Данное Пентагоном объяснение причин сбора биоматериала россиян является «неуклюжей, плохо продуманной легендой». Об этом ТАСС заявил бывший главный санитарный врач России и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, США при сборе биоматериала «легендируют истинные цели». «Если бы тот человек, кто рассказывал об этом, сказал то, что есть на самом деле, его бы там расстрелять должны были», — считает Онищенко. Он напомнил, что в 1972 году была принята Конвенция по биологическому и токсичному оружию, на которую США «наплевали, хотя и ратифицировали [ее]». Онищенко подчеркнул, что США всегда собирали человеческий биоматериал.

И раньше они это делали, а сейчас, когда расшифровали геном человека, когда синтетическая биология позволяет серьезно вмешиваться и в генетический код и прогнозировать заболевания, к которым предрасположен тот или иной человек или та или иная этническая группа, тем более», — отметил депутат. По его мнению, так Запад создает спецсредства нападения для дестабилизации политической обстановки или экономики страны. Онищенко предложил ввести «железный контроль» для сотрудников иностранных компаний, которые занимаются сбором биоматериала россиян.

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 30 октября заявил, что некие люди «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» россиян.

«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают?» — сообщил президент.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сбор биологических материалов россиян был зафиксирован российскими спецслужбами. Он отметил, что сбором занимаются «некоторые эмиссары и представители некоммерческих организаций».