На оранжевой ветке метро в Москве увеличили интервалы в движении поездов
Общество, 09:33
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На оранжевой ветке метро в Москве увеличили интервалы в движении поездов
На Калужско-Рижской линии столичного метро увеличены интервалы в движении поездов, сообщается в Twitter московского метро.
Увеличение интервалов назвали незначительными и объяснили техническими причинами на центральном участке линии.
На 8:50 поезда на Калужской-Рижской линии ходили с интервалами 4–5 минут, сообщает корреспондент РБК. Поезда стояли в тоннелях и на подъездах к станциям. В вестибюлях станций «Третьяковская» и «Октябрьская» большое скопление пассажиров.