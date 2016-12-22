«Дочка» «Ростеха» обвинила Siemens в затягивании суда по турбинам

Российская компания «Технопромэкспорт», входящая в состав «Ростеха», обвинила компанию Siemens в затягивании процесса о поставке турбин в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ​«Технопромэкспорта».

В компании подчеркнули, что Siemens «злоупотребляет правом и затягивает процесс». «Заявляются новые ходатайства, которые все дальше оттягивают рассмотрение дела по существу», — пояснил представитель «Технопромэкспорта».

При этом в компании подчеркнули, что экономические права Siemens при реализации контракта не были нарушены. В связи с этим все претензии Siemens носят не экономический, а политический характер. «В ходе спора Siemens фактически добивается, чтобы российские компании и российские суды на российской территории признавали санкционные требования чужой международной организации — Евросоюза», — предположили в компании.

В июле стало известно, что турбины Siemens попали в Крым, несмотря на санкции ЕС. В «Технопромэкспорте» это объяснили тем, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и модернизировано на российских заводах. Сами турбины были произведены российской «дочкой» Siemens — «Сименс технологии газовых турбин», которая на 65% принадлежит Siemens, а на 35% — российским «Силовым машинам».

Тем не менее Siemens подала в суд на российскую компанию с требованием вернуть турбины производителю. В августе Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в аресте оборудования. Это решение 30 октября подтвердил и Девятый арбитражный апелляционный суд.