Житель Сочи потребовал от «Аэрофлота» 1 млн руб. из-за недосыпа в полете

Житель Сочи подал иск в суд к компании «Аэрофлот». В нем он требует от авиакомпании возмещения в размере почти 1 млн руб. из-за невозможности поспать в полете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы дела.

Недовольство пассажира вызвало то, что еда на борту самолетов «Аэрофлота» подается в шуршащих обертках. Их звук вызывает у него «определенный дискомфорт», из-за которого он не может заснуть. При этом гражданин отмечает, что по работе ему иногда приходится совершать несколько рейсов за один день. «Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подается в очень шуршащих коробках и пакетах», — утверждает он в иске.

Недосып во время рейса, продолжает пассажир, мешает в его работе и при проведении деловых переговоров. «На деловые встречи я попал в угнетенном настроении, с плохим самочувствием и в плохом расположении духа, что крайне негативно отразилось… на моей деловой репутации», — утверждает он. Для того, чтобы избежать чрезмерного шуршания оберток истец предлагает заменить целлофан, в котором подается пища, на картон. Всего свой моральный ущерб мужчина оценил в 999 999 руб. и 99 копеек.

В суде подтвердили поступление подобного иска. Судья в пятидневный срок примет решение о том, будет ли по нему возбуждено дело.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Аэрофлот».

В Одессе 31 октября экстренно сел самолет, следовавший из Москвы в Турцию. Причиной посадки стало то, что один из пассажиров долго не выходил из туалета. После того, как лайнер приземлился, в туалете обнаружили сумку которую обследовали кинологи, которые не нашли в ней ничего подозрительного.