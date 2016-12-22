При стрельбе в магазине Walmart в Колорадо погибли три человека
Общество, 08:26
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При стрельбе в магазине Walmart в Колорадо погибли три человека
При стрельбе в магазине Walmart в городе Торнтон в американском штате Колорадо погибли три человека, говорится в сообщении местного департамента полиции. Ранее сообщалось о том, что несколько человек были ранены.
Два человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась после госпитализации. Задержать преступника на месте преступления не удалось. полиция ведет его поиск.
Стрельба произошла в Торнтоне вечером, около 18:30 по местному времени (3:30 мск). По словам очевидцев, всего в магазине прозвучали около 30 выстрелов.
Город Торнтон с населением в 120 тыс. расположен в 16 км к северу от столицы штата Денвера.