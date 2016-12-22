Высоту полета МКС подняли до 404,6 км

Высоту полета Международной космической станции (МКС) увеличили на 700 м, среднее расстояние до станции от Земли сейчас составляет около 404,6 км. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель подмосковного Центра управления полетами.

Он отметил, что «коррекция орбиты МКС прошла штатно». Двигатели пристыкованного к Международной космической станции грузового корабля «Прогресс МС-06» включились в 6:15 мск и проработали более 200 секунд.

Коррекцию провели для формирования баллистических условий для посадки корабля «Союз МС-06», которая запланирована на 14 декабря. Коррекцию орбиты также провели для сближения и стыковки со станцией пилотируемого корабля «Союз МС-07», запланированной на 17 декабря.

В настоящий момент на борту станции работает экипаж МКС-53 в составе российских космонавтов Сергея Рязанского и Александра Мисуркина, астронавтов NASA Рэндольфа Брезника, Марка Ванде Хая и Джозефа Акабы, а также итальянца Паоло Несполи.