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В конгрессе показали примеры российской политической рекламы в Facebook
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В конгрессе показали примеры российской политической рекламы в Facebook
Политика, 08:09
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В конгрессе показали примеры российской политической рекламы в Facebook

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США представил примеры политической рекламы, которую «в социальной сети Facebook распространяла российская «фабрика троллей» во время и после президентских выборов в США, сообщает телеканал CNN.

Компания Facebook заявила, что обнаружила более 3 тыс. объявлений, связанных с петербургской «фабрикой троллей», которая «имеет связи с российским правительством». Рекламу просмотрели более 11 млн человек в период с 2015 по 2017 годы, отмечает телеканал.​

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Рекламные сообщения были направлены на разжигание розни между меньшинствами США, миграционные проблемы и участие Хиллари Клинтон в выборах. Так, в числе примеров оказалась реклама страниц Donald Trump America, которая призывала подписать петицию с требованием вычеркнуть Клинтон из избирательного бюллетеня, поскольку «продолжение династии семьи Клинтон в американской политике нарушает самые главные принципы, изложенные отцами-основателями». По данным Facebook, это объявление было показано в новостных лентах почти 35 тыс. раз и обошлось создателям в примерно в $240.

Еще одно объявление, предположительно проплаченное российским Агентством интернет-исследований, выглядело как пост движения Black Lives Matter. В нем демонстрировались фотографии афроамериканцев, застреленных полицией. С 2015 года по 2016 создатели потратили на продвижение страницы Black Matters $2,5 тыс. При этом оно было таргетированным и показывалось, в частности, тем, кто жил в районе Фергюссона — города, где жил один из изображенных на фото погибших, Майкл Браун.

Продвигалась на российские деньги и реклама страницы Army of Jesus («Армия Иисуса»). «Хиллари — Сатана, и ее преступления доказывают, на сколько она привержена злу. И хотя Дональд Трамп ни в коем случае не является святым, он, по крайней мере, честный человек, и он очень заботится об этой стране. Я отдаю голос ему!», — гласил текст объявления. На картинке, которая сопровождала его, были изображены борющиеся Сатана и Иисус с подписью: «Сатана: Если я выиграю, Клинтон победит. Иисус: Нет, если я смогу помешать! Нажми лайк, чтобы помочь Иисусу победить!».

Всего комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал около двух десятков примером политической рекламы. Член комитета демократ Адам Шифф при этом отметил, что по-прежнему ожидает, что позже будут опубликованы все объявления.

Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы
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Facebook, Twitter и Google опубликовали  свои доклады о российской политической рекламе в американском сегменте Сети 31 октября. По оценке Facebook, проплаченные Россией посты за время предвыборной кампании в США увидели 126 млн американцев, или около 40% населения страны.

Теги: реклама , Facebook , "фабрика троллей"
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