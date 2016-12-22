В США неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете Walmart

В городе Торнтон в Колорадо неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете Walmart, в результате которой несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

​Как отмечает агентство, полиция Торнтона пока не уточняет количество пострадавших и был ли задержан нападавший. Спустя час полиция сообщила, что стрельба больше не ведется. В настоящий момент правоохранительные органы находятся на месте происшествия. Также на место приехали пожарные.

Представитель полиции в разговоре с агентством уточнил, что сообщение о стрельбе поступило в 18:30 по местному времени (03:30 мск).

9News со ссылкой на местные власти позже сообщил, что в результате стрельбы погибли двое мужчин. Еще одна женщина была ранена, ее госпитализировали.

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