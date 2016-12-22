Полиция Испании применила силу против болельщиков «Спартака» после матча

В Испании после матча группового турнира Лиги чемпионов между испанской «Севильей» и московским «Спартаком» местные полицейские применили силу в отношении российских болельщиков, сообщает газета «Спорт Экспресс».

Как отмечает издание, «болельщики не проявляли агрессию».

Корреспондент газеты опубликовал на своей странице в Twitter фотографию одного из болельщиков. На ней изображен мужчина, который лежит на асфальте. Корреспондент пояснил, что этого мужчину ударили дубинкой, после чего ему понадобилась помощь врачей.

Матч прошел 1 ноября в испанском городе Севилья. «Спартак» потерпел поражение, встреча с «Севильей» закончилась со счетом 2:1.