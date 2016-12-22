В Госдуме заявили о возможном признании американских СМИ иноагентами

Госдума рассматривает признание американских СМИ в России иностранными агентами либо включение их в список нежелательных организаций в качестве зеркальной меры. Об этом «РИА Новости» рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Я считаю, что RT работает очень эффективно», — отметил он. По мнению Горелкина, телеканал является одним из тех ресурсов, который «западному миру фактически предоставляет альтернативную точку зрения, отличную от тех клише, которыми привыкли апеллировать традиционные западные СМИ». «Влияние CNN несопоставимо, в России оно ниже, чем у RT там», — уверен он.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 1 ноября заявил, что ведомство обсудило с руководством CNN возможность зеркальных мер со стороны России, пишет агентство. «Не так давно приезжало руководство телеканала, и мы с ними обговорили, что та ситуация, которая сейчас происходит с нашими СМИ — Sputnik и Russia Today — на территории США, неприемлема», — говорил Жаров. «И очевидно, что если ситуация будет усугубляться, то зеркальные меры будут нами приниматься», — подчеркнул он.