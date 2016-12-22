Суд в Киеве отпустил сына главы МВД Украины под личное обязательство

Соломенский районный суд Киева избрал сыну министра внутренних дел Украины Александру, обвиняемого по делу о закупке рюкзаков для Национальной гвардии, меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает телеканал «112 Украина».

При этом его обязали носить электронный браслет, сдать паспорта и при первой необходимости являться в правоохранительные органы. Как отмечает телеканал, прокуратура требовала отправить Александра под стражу с возможностью внесения залога в 5 млн грн. (10,8 млн руб.)

Сына главы украинского МВД Арсена Авакова задержали 31 октября после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело у него дома обыски. Бывший советник министра внутренних дел Илья Кива говорил, что обыски «не дали никакого результата», из-за чего «были изъяты телефоны и планшеты». Он высказал мнение, что Александра хотят «лишить свободы, чтобы манипулировать министром [Арсеном Аваковым]», а также «иметь возможность давления на его решение».



НАБУ заявило о задержании троих человек — бывшего замминистра внутренних дел, представителя фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков и еще «одного частного лица». Кроме того, еще одного человека задержали в Харькове и доставили в Киев. Задержанных заподозрили в растрате 14 млн грн. (30 млн руб.) По версии следствия, задержанные причастны закупке в 2015 году за счет МВД рюкзаков по цене «существенно выше среднерыночной». Следователи считают, что Украине «был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн».

Задержанным предъявили обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Арсен Аваков утверждает, что его сын «не имел ни копейки денег из бюджета Украины» и «докажет это в суде». Депутат Верховной рады от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Игорь Луценко, в свою очередь, призвал временно отстранить главу МВД от должности до окончания расследования «дела рюкзаков».