Экс-соратника Саакашвили задержали на Украине

Бывшего начальника отдела военной полиции Министерства обороны Грузии Мегиса Кардаву задержали на Украине. Об этом сообщает портал News.ge.

Кардава входил в ближайшее окружение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По данным портала, Кардава прибыл на Украину из Турции и был задержан на границе. В настоящее время он доставлен в Киев и вскоре будет экстрадирован в Грузию.

Бывшего соратника Саакашвили с 2013 года разыскивали по красному циркуляру Интерпола. Он покинул Грузию в 2012 году. Грузинские власти обвиняют его в совершении убийств, пытках заключенных, организации тайной слежки за политическими оппонентами и присвоении бюджетных денег. Власти Грузии заочно приговорили Кардаву к девяти годам лишения свободы.