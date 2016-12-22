За разлив 28 млн л сока в Дон «дочка» PepsiСo заплатит 6,1 млн руб.

Компания ООО «Лебедянский», входящая в структуру PepsiСo, заплатит более 6,1 млн руб. возмещения ущерба за инцидент, произошедший 25 апреля, сообщается на сайте местной природоохранной прокуратуры. Тогда на предприятии разлилось 28 млн л сока.

Прокуратура составила в отношении компании протокол по ч. 4 ст. 8.13 КоАП (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение). Штраф по этой статье составил 30 тыс. руб. Вместе с тем компания должна будет заплатить возмещение ущерба, который был причинен в результате инцидента, когда миллионы литров сока попали в Дон. Его сумму в прокуратуре оценили в 6,1 млн руб. «В результате обрушения склада готовой продукции ООО «Лебедянский» стоки с территории предприятия поступали прямо в реку Дон, в результате было допущено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, попавших в реку», — пояснили в прокуратуре.

Для того чтобы взыскать деньги за экологический ущерб, прокуратура направила дело в отношении компании в суд.

Разлив сока произошел в Лебедяни Липецкой области 25 апреля. На экспериментально-консервном заводе обрушилась крыша, в результате чего пострадали двое рабочих. По городу разлилось 28 млн л сока. Часть из них смешалась со сточными водами и попала в Дон. По итогам проверки инцидента СКР отказался возбуждать уголовное дело.