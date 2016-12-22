Роухани сообщил о возможных расчетах в нацвалюте с Россией

Россия, Иран и Азербайджан могут перейти на расчеты в национальной валюте. Об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает ТАСС.
По итогам трехстороннего саммита страны также планируют создать таможенный коридор и соблюдать единые таможенные стандарты. «В ходе тегеранского саммита мы поговорили о сотрудничестве в банковской сфере и использовании национальных валют при торговле между тремя странами, чтобы как в двустороннем, так и в трехстороннем формате использовать наши национальные валюты», — сказал Роухани.
Он добавил, что обсудил с президентом Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым техническое сотрудничество в сфере технологий добычи газа и нефти. «Наши электрические сети должны быть синхронизированы и присоединены друг к другу, чтобы можно было использовать существующий энергетический потенциал друг друга», — подчеркнул Роухани.
В свою очередь Путин после саммита подтвердил, что Россия готова поставлять газ в Северный Иран через Азербайджан. «Мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров», — заявил президент.Также в ходе саммита «Роснефть» и иранская национальная компания NIOC подписали «дорожную карту» по стратегическим проектам в сфере нефтегазодобычи с общим объемом инвестиций до $30 млрд. При реализации этих проектов полка добычи достигнет до 55 млн т нефти в год», — подчеркнул глава «Роснефти» Игорь Сечин.